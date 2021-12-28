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الصحة تحصل على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

حصلت وزارة الصحة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو (ISO 20000) والمُعتمدة من هيئة المقاييس العالمية.

وتأتي هذه الشهادة نظير النجاحات التي حققتها وزارة الصحة في تطوير خدماتها و مواكبة مسيرة التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسة لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات وتقديم التقارير من مؤشرات القياس من خلال منصات رقمية زادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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