الصحة تحصل على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

الرياض : البلاد

حصلت وزارة الصحة على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو (ISO 20000) والمُعتمدة من هيئة المقاييس العالمية.

وتأتي هذه الشهادة نظير النجاحات التي حققتها وزارة الصحة في تطوير خدماتها و مواكبة مسيرة التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسة لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات وتقديم التقارير من مؤشرات القياس من خلال منصات رقمية زادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.