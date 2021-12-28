المحليات

إزالة مخالفات بجدة تجاوزت مساحتها 21 ألف متر مربع

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      28 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة إحداثيات على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحتها 21.414 مترًا مربعًا، وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات وتحسين المشهد البصري ومنع المخالفات البلدية بكافة أشكالها.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية أزالت خلال الأسبوع الماضي، أربعة مواقع مخالفة بحي بريمان، قدرت مساحتها بما يزيد عن 21 ألف متر مربع، وباشرت أعمال الإزالة فورًا بعد أن تحقّقت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية، مما استوجب إزالة المخالفات.

ونوهت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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