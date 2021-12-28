أمير الباحة يلتقي مشايخ القبائل في السراة وتهامة

الباحة : واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية تواجد وتواصل مشايخ القبائل بالمنطقة مع الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم ومطالبهم وأن يكونوا في محل المسئولية ونقل ما يحتاجونه للإمارة.

وشدد خلال لقائه مشايخ قبائل منطقة الباحة في السراة وتهامة بديوان الإمارة اليوم، على ضرورة العمل للحد من المبالغة في الديات، وأهمية المشاركات المجتمعية وتلمس احتياجات الجيل الجديد من الشباب والفتيات، ومواكبة العصر الحالي الذي يشهد تطورًا كبيرًا ومتسارعًا.

وحثهم على ضرورة الالتقاء بالأهالي والاجتماع بهم والاستماع لكل متطلباتهم مما يقوى أواصر الترابط ويعود بالنفع والفائدة على المجتمع , مع الحرص على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة التي تحقق الراحة والرفاهية للأهالي في ظل ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بالمواطن.

واستمع سموه خلال اللقاء للعديد من الملاحظات والمطالبات التي تهم المراكز والقرى التابعة لهم واحتياجاتها من المشروعات النوعية التي تهدف إلى خدمة المواطن بالمقام الأول.