الرياضة في دوري ” يلو”.. تعادل الخليج والعدالة.. والجبلين يتخطى العين

حائل- خالد الحامد اكتفى فريق الخليج بالتعادل الإيجابي مع ضيفه العدالة بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. أحرز هدفي المضيف ممادو سورو ” هدفين” ، فيما سجل للعدالة كاريو، و ناصر العبدلي . بهذه النتيجة يحتفظ الخليج بصدارة الترتيب برصيد 32 نقطة ، فيما وصل العدالة للنقطة 29 بالمركز الثالث. ونجح الجبلين في تحقيق الفوز على نظيره العين بهدف دون رد سجله فيصل الجمعان، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل. ليصبح رصيد الجبلين 24 نقطة بالمركز الثامن مؤقتا، ولايزال العين يقبع بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وتغلب نجران على مستضيفه بيشة بهدفين لهدف. سجل لفريق بيشة ‏ أحمد عسيري فيما سجل لفريق نجران إيزاكا، وكارلوس باتيستا(جزائية). وبهذه النتيجة حل نجران في المركز السابع بـ 24 نقطة، وبقي بيشة في المركز ما قبل الأخير بـ 11 نقطة.