شاهد.. أهداف مباراة أرسنال ونورويتش سيتي 5-0

واصل أرسنال عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأمطر شباك نورويتش سيتي بخمسة أهداف نظيفة اليوم الأحد بالأسبوع الـ19 من المسابقة.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب نورويتش سيتي “كارو رود” بصافرة من الحكم الإنجليزي غراهام سكوت، وسط حضور جماهيري قارب نحو 33 ألف مشجّع.

سجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقتين 6 و76، وكيران تيرني في الدقيقة 44، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (84) وإيميل سميث روي (90).

وحقق أرسنال فوزه الخامس تواليًا في جميع المسابقات، بعد أن هزم بالمباريات السابقة، سندرلاند 5-1 وليدز يونايتد 4-1 ووست هام 2-0 وساوثهامبتون 3-0.

رفع أرسنال رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الرابع، بعيد عن ليفربول وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث بـ6 نقاط فقط، فيما يتصدر مانشستر سيتي (47).

أهداف أرسنال ونورويتش سيتي 5-0