ريال مدريد والفكرة “المجنونة” مبابي وهالاند معًا

بدأ ريال مدريد حملته الواسعة فيما يعرف باسم “الغلاكتيكوس الثالث” لجذب أفضل نجوم الكرة الأوروبية والتعاقد مع صفقات قوية في ميركاتو واحد إسوة بما فعله الرئيس فلورينتينو بيريز في الغلاكتيكوس الأول عام 2000 عندما تعاقد مع زيدان وبيكهام وفيغو، والغلاكتيكوس الثاني في 2009 عندما جلب رونالدو وكاكا وبنزيما وأوزيل.

الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو قال اليوم الاثنين إنه حصل على معلومات حصرية تفيد برغبة ريال مدريد في التعاقد مع الثنائي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المطاردان من نصف أندية النخبة في القارة الأوروبية باعتبارهما نجوم المستقبل.

وأشار دي مارزيو إلى أن الرئيس فلورينتينو بيريز يرغب جديًا في الفكرة المجنونة بالتعاقد مع مبابي وهالاند معًا في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي سيفرضها بوروسيا دورتموند الممتد عقده مع هالاند إلى 2024، فيما سيأتي مبابي مجانًا بالنظر لانتهاء عقده مع باريس في يونيو 2022 لكنه سيطلب راتبًا فلكيًا.