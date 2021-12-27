متابعات

القيادة تهنئ كيريل بيتكوف بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء بلغاريا

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      27 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد كيريل بيتكوف، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا.

وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في جمهورية بلغاريا، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية بلغاريا الصديق”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *