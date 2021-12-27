القبض على مقيم نقل مخالفَين لنظام أمن الحدود

صبيا : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله بمركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأُوقِفوا واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.