«الفروة».. رداء الشتاء في الحدود الشمالية

عرعرـ البلاد

يستهوي رداء الشتاء المعروف بـ”الفروة” أهالي منطقة الحدود الشمالية مع دخول فصل الشتاء وانخفاض في درجات الحرارة ،وتشبه “الفروة” في تصميمها المشلح، إلا أنها مكسوة من الداخل بالفرو المصنوع من صوف الأغنام الناعم والمهدب.

وتعد “الفروة الطفيلية” من أبرز أنواع الفرو، وهي أغلى الأنواع، حيث يصل سعرها إلى أكثر من “1800 ريال”، وتكون مصنوعة من جلد وصوف الأغنام الصغيرة وتفضل لخفة الوزن ورقة الملمس.

ويوجد نوع آخر يسمى “الفروة الطليانية”، وهي أقل مستوى من الطفيلية, ويقدر سعرها بنحو 700 ريال. إضافة إلى “فروة الراعي” المصنوعة من صوف الخروف؛ وهي ذات صوف كثيف، ويقتنيها غالباً أصحاب المواشي ومن يعملون معهم في الرعي، وتكون أسعارها من 300 ريال إلى 400 ريال. بالإضافة إلى الفرو الصناعي, وهو يعد الأقل سعراً، وتكون أسعارها من 150 ريالاً إلى 200 ريال.

وتعد منطقة الحدود الشمالية من المناطق التي تشتهر بحرفة صناعة الفرو والمتاجرة بها؛ لكونها منطقة رعوية لوفرة المواشي والأغنام، وتشهد إقبالاً متزايداً لاقتناء الفرو بجميع أنواعه، خصوصاً فروة الطفيلي لكبار السن. وتختلف مدة صناعة الفروة حسب نوع الصوف, فالفروة الطفيلية تستغرق صناعتها نحو ٨ أيام، ما بين تنقيع الصوف والجلد والتنظيف والكسو، وبقية الأنواع تستغرق ٥ أيام.