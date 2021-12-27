أمير حائل يرعى حفل التميز والإبداع ‏بالمنطقة

حائل : واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل ‏الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رفاق” ‏اليوم , حفل التميز والإبداع -‏الذي تنظمه الجمعية بدعم من رجل الأعمال عبدالله العثيم- في مقر النادي الأدبي ‏بحائل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “رفاق” المهندس ‏سلمان الصوينع أن تنظيم الجمعية لهذا الحفل للمتميزين والمبدعين هو ‏إيمان ‏منها بأهمية الدور الذي يُبذل منهم لتحقيق أهداف ‏الجمعية والإسهام في تفعيل البرامج ‏والخدمات والتأثير الذي ‏يعود على تطوير تلك البرامج مما يسهم في تقديم الدعم ‏وتوسيع ‏الخدمات لصالح الأيتام وذويهم.‏

بعد ذلك دشن سموه الصندوق الوقفي، ثم شاهد عرضًا عن (رفاق في العقد الأول‏).

كما شهد توقيع اتفاقية بين جمعية “رفاق” يمثلها ‏المهندس سلمان الصوينع، وبنك الإنماء ويمثله عبدالعزيز اليابس، واتفاقية ثانية بين ‏الجمعية وإدارة التعليم بحائل يمثلها المدير العام للتعليم الدكتور منذر البليهد، ثم كرم المتفوقين والمتفوقات.

وأعلن سموه عن تبرعه بمبلغ مالي دعمًا لبرامج الجمعية.

وأشاد سمو أمير حائل بالدور الذي تقوم به الجمعية بالمنطقة, منوهًا بدعم ومبادرات رجال الأعمال ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية, ‏معربًا عن شكره لكل من أسهم في نجاح فعاليات الجمعية وقيامها بواجباتها تجاه ‏المستفيدين من خدماتها.‏