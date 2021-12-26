المحليات

4 آلاف زائر لمهرجان الزيتون بتبوك

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : سعود الجهني

اختتم مهرجان الزيتون الأول بمنطقة تبوك فعالياته أمس السبت الموافق والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , وتجاوز عدد الحضور أربعة آلاف زائر ، والذي أستمر لمدة ستة أيام .

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان ضم العديد من الأجنحة التي إشتمل أبرزها على منتجات الزيت والمنتجات التحويلية من الزيتون ، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون داخل المنطقة وخارجها .

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وثمّن “الرويلي” الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمام سموه الدائم بالمزارعين، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه، على دعمهم المستمر للجهود التوعوية والإرشادية للمزارعين واهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها ، كما قدم شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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