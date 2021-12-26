3291 ترخيص صلاحية طيران خلال عام

الرياض – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إصدار وتجديد 3291 شهادة ترخيص واعتماد متعلقة بصلاحية الطيران المدني بالمملكة خلال العام 2021. وأوضحت الهيئة في بيان أن الشهادات والتراخيص والاعتمادات شملت عدة مجالات، أبرزها الاعتمادات الهندسية للطائرات، وفنية لصلاحية الطيران، وتشغيل تجاري، ولمحطات إصلاح الطائرات، فضلا عن مجال تسجيل الطائرات، ومراجعة الرخص للفنيين وتقارير المفتشين.

وأشارت إلى أن من مهام مفتشي السلامة تقييم وإصدار شهادات التصدير فيما يتصل بالصلاحية للطيران بالنسبة للطائرات، وتقييم واعتماد أو قبول دليل المُشغل الجوي لمراقبة الصيانة للمشغل الجوي، والقيام دورياً باستعراض سجلات الصلاحية للطيران بالنسبة للطائرة المدرجة في السجل السعودي للطائرات المدنية لتقدير الحاجة إلى صيانتها وحالتها وكفاءة وسرعة أداء المؤسسات والأشخاص ممن يقومون بالصيانة، وزيارات المراقبة الدورية والفجائية لحاملي الشهادات لمراقبة الامتثال للإجراءات المعتمدة أو المقبولة للحصول على وصف دقيق للعمليات اليومية، وأيضاً الامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران.

من جهة ثانية كشف تقرير الشركة البريطانية “OAG” المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية عن أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في العالم لشهر ديسمبر 2021، وفقا لعدد المقاعد المجدولة المتاحة لجميع الرحلات الدولية لهذا الشهر وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

وجاء المسار الرابط بين دبي والرياض في المركز الأول عالميا، بنحو 284.6 ألف مقعد ، فيما حل مسار الرحلات الجوية بين القاهرة وجدة في المركز الثاني عالمياً بنحو 282.4 ألف مقعد.

وتعرف “أو اي جي” أكثر المسارات الجوية ازدحامًا بأنها تلك التي تتضمن أكبر عدد من المقاعد المجدولة لشركات الطيران في الشهر المقيس، وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

وجاء مسار الرحلات بين دبي ولندن هيثرو في المركز الثالث بنحو 253.6 ألف مقعد، ومسار الطيران بين دبي وجدة في المركز الخامس بنحو 214 ألف مقعد.