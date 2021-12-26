1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

البلاد : متابعات

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ (10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ (1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، فمنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.