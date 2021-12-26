المحليات

1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ (10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ (1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، فمنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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