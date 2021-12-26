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نائب أمير جازان يطمئن على المصابين جراء سقوط مقذوف عسكري معاد بصامطة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جازان : البلاد

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان ، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم ، وإصابة ٧ أشخاص إضافة لأثار مادية بمحلين تجاريين و”١٢” سيارة كانت بالموقع.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وسمو أمير منطقةً جازان وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وسأل سموه الله تعالى خلال زيارته لهم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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