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موسم الرياض 2021.. نجاح وتميز في تنظيم حركة الزوار

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تميز موسم الرياض 2021 في تنظيمه لحركة الزوار في فعالياته، إذ يتّبع في مناطقه المتنوعة تنظيمًا معينًا من خلال وضع مسارات مخصصة لكل اتجاه، ومنع تضارب خطوط سير الزوار في الميادين والمسارات المتعددة في مناطق الموسم.

ويقود التنظيم عدد كبير من الموظفين المتخصصين، لاستقبال الزوار وتوجيههم إلى المسارات المحددة لتسهيل الدخول والخروج والتنقل في أرجاء المنطقة، واختصار وقت الوصول إلى الفعاليات، والحفاظ على سلامتهم وضمان استمتاعهم بالفعاليات الترفيهية.

ويتبع الموسم أسلوب الإدارة والتنظيم نفسه في جميع فعالياته، ضمن مناطق: “بوليفارد رياض سيتي”، “الرياض ونتروندرلاند”، “نبض الرياض”، “أوايسس”، “شجرة السلام”، “قرية زمان”، “رياض سفاري”، “العاذرية”، “فيا رياض”، “ذا جروفز”، “كومبات فيلد”، “واجهة الرياض”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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