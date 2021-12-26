«مسك الخيرية» تحتفي بتخريج دفعة من قادة المستقبل

الرياض – البلاد

احتفلت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل، الذين أتموا مراحل التعلم واكتساب المهارات في برنامج “زمالة مسك” بنسخته الرابعة وبرنامج “الإعداد لنخبة الجامعات” بنسخته الثانية، بعد مسيرة تعليمية ثريّة هدفت إلى إعداد شباب الحاضر لقيادة الغد.

أقيم الحفل في مدينة الرياض، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، المهندس محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، الدكتورة مها السليمان، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور أنس الفارس، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، المهندس أنس المديفر.

وجاءت المسابقة بتعاون إستراتيجي بين “مسك الخيرية” وطيف واسع من الشركاء، هم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من كبرى شركات استشارات الأعمال المرموقة عالميا، هم “ستراتيجي آند “، التابعة لشبكة “بي دبليو سي” و “باين آند كامباني” و “بي أي إي سيستمز”.

وفاز في نسخة هذا العام من المسابقة خمس فِرق، جاء على رأسها فريق (Giggedin) الذي قدم مشروعه الهادف إلى دعم الطاقات السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي المركز الثاني قدّم فريق (Foodergy) مشروعه الهادف إلى تعزيز نماذج الاستهلاك السليمة بالاعتماد على الطاقة المستدامة، تلاه فريق (Edu4All) عن مشروعه الذي يتمحور حول تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين جودة التعليم، ثم فريق (Badeel) الذي قدّم مشروعه في مجال توظيف التقنيات الحديثة لابتكار حلول التنقّل المستدام، وفي المركز الخامس فريق (Futuristic) الذي قدّم مشروعه حول تمكين القوى العاملة وتلبية متطلبات سوق العمل.