ما حقيقة تعاقد برشلونة مع المغربي نصير مزراوي؟

تحدثت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي (24 عامًا) لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت صحف عربية أن نصير مزراوي أتم الاتفاق بالفعل مع برشلونة، لكن بالعودة إلى المصادر الإسبانية المقربة من أسوار البارسا فإن الأخبار غير صحيحة.

في الحقيقة أن نصير مزراوي أحد المرشحين لتعزيز دفاعات برشلونة وليس المرشح الوحيد، هناك سيزار أزبيلاكويتا من تشيلسي من وغابريل سيديبي من موناكو.

كما أن وكيل أعمال نصير مزراوي السيد مينو رايولا طلب من البارسا عمولة بقيمة كبيرة نظير نقل موكله إلى النادي، وهو الأمر الذي لا تتحمله خزينة برشلونة حاليًا.



ينتهي عقد نصير مزراوي مع أياكس بانقضاء الموسم الحالي ويرفض اللاعب التجديد، لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة وأكبر في ملاعب أوروبا، لكن مطامع وكيل أعماله قد تعرقل الصفقة إن أحرزت تقدمًا في الأساس، تتحدث التقارير عن طلب رايولا مبلغ 10 ملايين يورو عمولة خاصة مقابل نقل اللاعب إلى أسوار برشلونة.

ما قد يشجع برشلونة على الرضوخ لمطالب وكيل أعمال نصير مزراوي أن اللاعب سقط من حسابات مدرب المغرب وحيد خاليلوزريتش في كأس إفريقيا، ما يعني أنه مستعد للانتقال واللعب الفوري مع برشلونة في سوق الشتاء على عكس اللاعبين الأفارقة الآخرين، كما أن مينو رايولا هو وكيل أعمال إيرلينغ هالاند أحد المطلوبين بشدة من طرف برشلونة.

تظل مسألة انتقال نصير مزراوي إلى برشلونة في السوق الشتوي متعلقة بمدى رضوخ إدارة النادي إلى طلبات وكيل الأعمال مينو رايولا.