الرياضة غداً.. انطلاق دوري السيدات الأول لكرة اليد

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق غداً الاثنين منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد 2021، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً باللجنة النسائية في الاتحاد؛ إذ يعتـبر الدوري هو النشاط النسائي الرسمي الأول في تاريخ اللعبـة منذ تأسيس الاتحاد السعـودي لكرة اليد. ويشارك في الدوري الذي ستقام منافساته على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض خلال الفترة من 27-30 ديسمبر الجاري 6 فرق قسمت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق: “نجد، جدة هاندز، المجد” فيما ضمت المجموعة الثانية “نجد المستقبل، ايليت، الهمة” وسيدير المباريات حكمات سعوديات ممن شاركن في الدورات التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهـد إعداد القادة بوزارة الرياضة وتم ترشيحهن لقيادة المباريات كمراقبات وحكمات. وينطلق الدوري بمواجهة فريق جدة هاندز أمام فريق نجد عند الثانية ظهراً، فيما ستجمع المباراة الثانية بين نجد المستقبل وفريق الهمة عند الثالثة عصراً.