صحة و عافية “رجيم الفشار”.. يساعدك على إنقاص وزنك 4 كيلو جرام خلال أسبوع!

يعتبر الفشار من الحبوب الكاملة الغنية بالالياف، والتي تعزز الإحساس بالشبع، كما أنه يعمل على تسهيل عملية الهضم ، ويقي من الإمساك بسبب وجود الألياف ، كما يحفز على إفراز مادَّة السيوتونين في الجسم وهي المادَّة المسؤولة عن السعادة والفرح عند الإنسان. كما يقي الفشار من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والشرايين والأوعية الدمويَّة، ويحد من ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم ، ويحتوي الفشار على فيتامين «ب»، و«ك»، و«أ»، ما يعمل على تجديد خلايا الجسم الداخليَّة، وخلايا المخ خاصة، كما أنَّه يقوي الذاكرة ويرفع من مستوى الذكاء والتركيز. ويحتوي الفشار عهلى نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض خطيرة مثل السرطان. ويفضل في رجيم الفشار أن يكون الفشار المصنع في المنزل بدون زيت أو ملح وأن لا تزيد فترة الرجيم عن أسبوع ، ويمكنك تناول من وجبة لوجبتين من الفشار خلال اليوم ، وتناول من 2 لتر إلى 3 لتر ماء على مدار اليوم ، مع تناول مشروبات مثل الشاء الأخضر والنعناع والبردقوش والشمر، جميع هذه المشروبات ستساعد في إنقاص الوزن لأنها تعمل على إدرار البول من الجسم والماء الزائد، ومع اتباع نظام غذائي صحي قليل من النشويات والسكريات، ستتخلصين من حوالي 3 إلى 4 كيلوجرامات خلال أسبوع.