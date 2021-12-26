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تقديم 7 تخصصات بالمعاهد الصناعية بمستوى كلية تقنية

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه جرى ترقية 7 تخصصات تقنية ومهنية بالمعاهد الصناعية الثانوية إلى مستوى دبلوم كلية تقنية اعتباراً من الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي.

جاء ذلك بعد موافقة معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على ترقية التخصصات المعنية بالمعاهد الصناعية الثانوية.

وأشار العتيبي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتطوير المعاهد الصناعية الثانوية وتقديم برامج تدريبية متنوعة بالمعاهد وبمختلف المؤهلات، وفق متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبين أن هذه المرحلة الأولى للمشروع ستشمل “9” معاهد صناعية ثانوية في كل من:طريف، المخواة، عفيف، الجوف، طبرجل، العيص، الليث، ضباء، تيماء.

ولفت الانتباه إلى أن التخصصات التي سيتم توفيرها في تلك المعاهد بمستوى دبلوم كلية تقنية هي :القوى الكهربائية، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، مشغل لوحة تحكم،محاسبة، إدارة الخدمات اللوجستية، شبكات حاسب آلي.

وأبان المتحدث الرسمي للمؤسسة أن هذا المشروع التطويري الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل, يستهدف تحقيق عدة مستهدفات من أهمها: التوسع في الطاقة الاستيعابية بالمعاهد الصناعية الثانوية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتوفير تخصصات ومؤهلات متنوعة بالمعاهد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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