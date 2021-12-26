ترسية المشروع الاستثماري للقبة الرياضية ومركز للملاعب بالخبر

الدمام-حمود الزهراني
أرست أمانة المنطقة الشرقية، المشروع الاستثماري لتطوير قبة رياضية ومركز للملاعب متعدد الاستخدام بمحافظة الخبر، وذلك امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية لتطوير المشاريع الاستثمارية. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات محافظة الخبر على الخارطة الرياضية والترفيهية، وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.
وأكد المهندس العرادي، أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تم إطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتضمن أنشطة متعددة للرياضة والترفيه، وساحات عامة متعددة الاستخدامات، التي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية، وإطلاق العديد من الفعاليات والمهرجانات. وقال: إن هذا المشروع الاستثماري، يأتي ليترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم مستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من سمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لإشراك القطاع الخاص وتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأشار وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى كوزارة الثقافة، وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية، ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.
ودعا الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.