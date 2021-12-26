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“بوليفارد رياض سيتي” تستقطب أشهر نجوم العروض الجليدية في موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تشهد أرينا بوليفارد، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، انطلاق فعالية “سيرك دوجلاس” غداً ، وتستمر حتى 18 يناير بواقع 6 أيام من كل أسبوع، من خلال تقديم عروض جليدية، تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة، والألعاب البهلوانية لإسعاد الجماهير، ومنحهم أجواء ترفيهية فريدة خلال فعاليات موسم هذا العام.

وسيقدم الفريق المكون من عدة متزلجين أوروبيين وعالميين، إضافة إلى أولمبيين سابقين، عروضهم الوحيدة لعام 2021م في المملكة، في عرض يعد من أفضل عروض السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصاً لذلك، تزن أكثر من 45000 كجم.

ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة من خلال دعمه بنحو 35 كلم من الأنابيب تحت الجليد، لإبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية، مما يزيد الموقع إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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