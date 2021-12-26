انطلاق مهرجان «برتقالة حائل»

حائل – البلاد

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ” عن بعد ” فعاليات مهرجان “برتقالة حائل” لهذا العام، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني. وأكد سموه أهمية تنوع المهرجانات في المنطقة وعمل روزنامة للمهرجانات تستثمر مواسم الإنتاج الزراعي.

من جانبه أوضح الدكتور الحسني أن المنطقة مقبلة على فعاليات متنوعة، مشيراً إلى المهرجانات التي أقيمت منها مهرجان العسل والمنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية والحمضيات وبرتقالة حائل، إضافة إلى مهرجانات قادمة هي مهرجان فراولة حائل ومهرجان التمور. ويشارك في المهرجان في النسخة الحالية عدد من المزارعين لعرض منتجاتهم, وعرض المزايا النوعية للبرتقال، التي أصبح إنتاجه في المنطقة بغزارة، نتيجة الأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة، ليصبح من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة.

من جهة ثانية تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية إنجاز مشاريعها في منطقة حائل لتعزيز الترابط الخدمي والتنموي بين مختلف محافظات ومناطق المملكة وتسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع وتمكين الخدمات اللوجستية حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في منطقة حائل 5141 كم وذلك وفق أعلى المواصفات الفنية و معايير الجودة والسلامة.