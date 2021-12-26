النصر يزيح الهلال من الرابع.. والطائي يقلبها على الفيصلي

جدة – هلال سلمان
تصوير: مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
انتزع فريق النصر المركز الرابع من غريمه التقليدي الهلال بعد فوزه على الحزم (2-1) مساء اليوم في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم النصر بهدف مبكر بعد أن توغل الكاميروني فينسان أبو بكر في الجهة اليمنى للحزم واخترق الدفاع ومرر الكرة إلى خالد الغنام المتمركز أمام المرمى فأسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 14.
حاول الحزم التقدم للأمام بعد الهدف، لكن الضغط العالي أفقده الكرة قبل الوصول للمناطق الخطرة للنصر.
وفي الشوط الثاني، أضاف النصر الهدف الثاني بعد تمريرة في العمق من سامي النجعي إلى أبو بكر الذي توغل بلمسة وسدد بقوة في الشباك (د 53)، وقلص الحزم الفارق بهدف سجله البرازيلي تياغو رودريغو بكرة ساقطة مستغلا تباطؤ الدفاع وتقدم الحارس وليد عبدالله (د 57).
ألغى الحكم هدفا للنصر سجله النجعي لوجود تسلل على أبو بكر في بداية اللعبة (د 65)، وأهدر أبو بكر فرصة تسجيل الثالث (د 88)، ليرفع النصر رصيده إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الرابع مزيحا الهلال عنه، فيما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الأخير.