المملكة تتصدر مشاريع التعدين بالمنطقة

الرياض – البلاد

تستعد المملكة لانعقاد قمة ومؤتمر “مستقبل المعادن” الدولي المقرر إقامته في الرياض بين 11 – 13 يناير المقبل، كـ”منصة عالمية”، في جلب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المحلية والمنطقة، مع إقامة الشراكات، وتحقيق المعرفة الفنية، والإحاطة بالتقنيات المتقدمة في مجال التعدين، كذلك تقديم صورة المنطقة باعتبارها مركز التعدين العالمي، ورفع مستوى الإدراك بأهمية صناعة التعدين في المملكة والمنطقة، فيما يهدف المنظمون إلى أن يكون المؤتمر هو المنتدى العالمي الأبرز لرسم مستقبل التعدين ومساهمته في تنمية المجتمعات.

وتقود السعودية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وشمال إفريقيا، لتحفيز وتنمية قطاع التعدين في الفترة المقبلة ودفع جلب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.

وقال المهندس طارق القويفل، مدير التواصل لقمة مستقبل المعادن إن منطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى وشرق وشمال إفريقيا، لا يوجد فيها مثل هذه المؤتمرات التي تغطي هذه المناطق، لذا جاءت فكرة إطلاق مستقبل المعادن وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتكون السعودية رائدة القطاع ويكون المنتدى ملتقى دولياً ليجد المستثمرون في هذه المناطق ضالتهم في الاستثمار.

وتعكف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الجهة المنظمة للمؤتمر، على تقديم عروض تعريفية للمستثمرين كل يوم قبل انطلاق الجلسات العامة، مع توفر كافة المعلومات للمستثمرين المحتملين وفرص الاستثمار في المملكة، كما يتيح لهم الحراك بناء علاقات قوية مع كافة الجهات، إذ يجري توفير قاعات تواصل للشخصيات في مواقع مخصصة لعقد اللقاءات مع القياديين من الحكومة أو القطاع الخاص، وترتيب الاجتماعات عبر منصة اتصال.