الرياض- البلاد

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة اليوم، مبادرة (الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة).

وتتضمن المبادرة مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الوعاظ والمختصين والأكاديميين، وتستهدف قرابة 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب وأكثر من “11” ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.

وأوضح المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي أن المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الجاري متناولة عددًا من العناوين المهمة هي: أمانة تطوير الأداء، والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات ( الإخوان ، والسروريين ، والتبليغ ).

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير قطاعاتها ومنسوبي المساجد ، كما تتضمن البرامج العلمية والعملية التي يسعى المعهد من خلالها إلى إبراز رسالة المساجد في تعزيز الانتماء الوطني.