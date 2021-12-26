إدانات عالمية للإرهاب الحوثي .. وتضامن مع المملكة

جازان- البلاد – عواصم – وكالات

تتوالى التنديدات القوية من العواصم العربية ودول العالم ، باعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد أهداف مدنية في المملكة. وأدانت السفارة الأميركية في الرياض، أمس السبت، بشدة، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود الليلة قبل الماضية بمقذوف على منطقة جازان وتسبب في وفاة مواطن ومقيم يمني وأضرار في أعيان مدنية، ومقذوف آخر على نجران.

وقالت السفارة عبر تويتر، إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر. ودعت السفارة الأمريكية مليشيا الحوثي لوقف هجماتهم المتهورة على السعودية وضرورة الانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بين الأطراف اليمنية.

القاهرة: هجمات دنيئة

كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي ، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وأعربت مصر حكومة وشعبًا عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

البحرين: اعتداء آثم

كما أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

البرلمان العربي: جرائم حرب

أدان البرلمان العربي استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان، بمقذوف أودى إلى وفاة شخصين وإصابة ٧ آخرين.

وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، قد أعلن سقوط مقذوفين معاديين بقرية حدودية في نجران وعلى ورشة صناعية في صامطة بجازان ، في محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الدفاع المدني مساء الجمعة ، وفاة مواطن ومقيم يمني، وإصابة 7 مدنيين (6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي) في جازان بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، مبيناً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية.



وأكد، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأشار التحالف إلى تضرر مركبة تعود لمواطن بنجران، مبيناً أن المحاولتين العدائيتين انطلقتا من مدينة صعدة اليمنية. وأضاف أنه بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد وحماية المدنيين.

وفي وقت لاحق كشف التحالف، عن ‬تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد، لافتاً إلى تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة، و4 مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بمحافظة المحويت.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة. وعبّرت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح وتسبب في عدد من الإصابات تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

كما جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره دولة الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

كما أدانت باكستان بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفا على محافظة صامطة. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة. وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.