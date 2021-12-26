الرياضة

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر المثيرة 6-3

محمد ابو الوفاaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مانشستر سيتي وليستر 6-3

دك مانشستر سيتي شباك ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة اليوم (الأحد) ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل -حامل اللقب- مانشستر سيتي تسيده للائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بعيدًا عن الوصيف ليفربول صاحب الـ41 نقطة.

سجل أهداف مانشستر سيتي ضد ليستر كل من دي بروين بالدقيقة (5) والجزائري رياض محرز (14) وغوندوغان (21) ورحيم ستيرلينغ (24).

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الإسباني إيمريك لابورت الهدف الخامس بالدقيقة (69) واختتم رحيم ستيرلينغ السداسية في الدقيقة 87.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *