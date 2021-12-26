أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر المثيرة 6-3

دك مانشستر سيتي شباك ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة اليوم (الأحد) ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل -حامل اللقب- مانشستر سيتي تسيده للائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بعيدًا عن الوصيف ليفربول صاحب الـ41 نقطة.

سجل أهداف مانشستر سيتي ضد ليستر كل من دي بروين بالدقيقة (5) والجزائري رياض محرز (14) وغوندوغان (21) ورحيم ستيرلينغ (24).

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الإسباني إيمريك لابورت الهدف الخامس بالدقيقة (69) واختتم رحيم ستيرلينغ السداسية في الدقيقة 87.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3