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أمير المدينة المنورة يهنئ شيخ الخطاطين بمنحه الجنسية السعودية

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أن خادم القرآن أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لشيخ الخطاطين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف عثمان طه في منزله وتهنئته بصدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية لما قدمه ويقدمه في خدمة القرآن الكريم طوال ثمانية وثلاثين عامًا.

وأشاد سموه بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينات الميلادية حيث خطّ بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

من جهته، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة على اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعبًا بالقرآن الكريم وأهله، مؤكداً أن زيارة سمو أمير المدينة المنورة له ، جاءت تجسيدًا للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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