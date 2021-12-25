367 قتيل إجمالي ضحايا إعصار “راي” بالفلبين

قال مسؤولون فى الفلبين، إن حصيلة قتلى إعصار “راي”، وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، ارتفعت إلى 367 شخصا، فيما لا يزال 62 شخصا فى عداد المفقودين.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية فى البلاد، فى بيان نقلته صحيفة “فلبين ستار” المحلية، اليوم السبت – أن اجتياح الإعصار “راي” للأقاليم الوسطى والجنوبية أثر على حياة 3.56 مليون شخص فى 11 منطقة، فيما قُدرت الأضرار فى البنية التحتية بنحو 4 مليارات بيسو فلبيني، فى حين بلغت الخسائر الزراعية أكثر من مليار بيسو.

وأعلنت الشرطة، أن 129 وفاة على الأقل تم الإبلاغ عنها فى منطقة “فيزاياس” وسط البلاد، والتى تشمل أقاليم “سيبو” و”بوهول” و”نيجروس أورينتال”.

وضرب “راي” الساحل الشرقى للبلاد قبل حوالى 10 أيام واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية، وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمبانى وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

يشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا فى المتوسط، وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو “هايان” الذى أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين فى نوفمبر 2013