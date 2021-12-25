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وصفات رأس السنة.. طريقة عمل ستيك روزماري تي بون

نيفين عباسaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      25 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لأستيك اللحم مع نكهة الروزماري او إكليل الجبل

المقادير اللازمة

1 شريحة لحم على شكل حرف T بسمك 4 سم تترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح

12 غصن من إكليل الجبل الطازج

طريقة العمل

سخني الشواية وضعي الشعلات على درجة حرارة عالية وادهني الشبكة بالزيت

تبلي اللحم بالملح على كلا الجانبين

باستخدام خيوط الجزار اربطي إكليل الجبل في 4 باقات صغيرة

ثم توضع في الزيت وتتبل بالملح

اشوي اللحم لمدة 5 دقائق على كل جانب أو حتى النضج المطلوب

في هذه الأثناء اشوي باقات إكليل الجبل بسرعة لمدة 30 ثانية أو حتى تصبح خضراء زاهية

اقلبيها واشويها لمدة 30 ثانية أخرى

في طبق التقديم ضعي 3 باقات فوقها شريحة اللحم

افركي اللحم بباقي باقة إكليل الجبل

دعيها ترتاح لمدة 10 دقائق

ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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