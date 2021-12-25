الرياضة في دوري المحترفين.. الباطن يقتنص التعادل من ضمك

جدة- البلاد أهدر فريق ضمك، فرصة الانفراد بـصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن اقتنص فريق الباطن التعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر المسابقة. كان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم فارس الجنوب بهدف دون رد، سجله اللاعب ريناتو تشافيز لاعب الباطن بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء، نجح فريق الباطن في إحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ87 عن طريق اللاعب الأنجولي فابيو أبرو؛ ليصبح رصيد فارس الجنوب بعد التعادل 26 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الباطن 14 نقطة في المركز الحادي عشر.