حلويات رأس السنة.. طريقة عمل مربعات فطيرة التفاح

وصفة دافئة شتوية بإمتياز
المقادير اللازمة
للطبقة الاولي
1/2 كوب (115 جم) زبدة نصف مملحة طرية
1/2 كوب (105 جم) سكر بني
1 1/2 كوب (225 جم) دقيق لجميع الأغراض
للحشوة
1/2 كوب (50 جم) شوفان سريع التحضير
2 ملعقة كبيرة زبدة نصف مملحة ، طرية
1/4 كوب (55 جم) سكر بني
2 ملعقة كبيرة نشا ذرة
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
4 أكواب (500 جم) تفاح مقشر مقطع نصفين منزوع النواة ومقطع إلى شرائح رفيعة
طريقة العمل
الطبقة الاولي
سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)
ادهني باالزبدة طبق خبز مربع 8 بوصات (20 سم) وصفيه بورق الزبدة واتركه يتدلى من الجانبين
في وعاء اخفقي الزبدة والسكر البني
يقلب في الدقيق حتى يتفتت
توضع جانباً نصف كوب من العجين للحشوة
ضعي العجينة المتبقية في قاع صينية الخبز
اخبزيها لمدة 10 دقائق
الحشوة
في وعاء فتتي الشوفان والزبدة مع العجينة المحفوظة
في وعاء كبير اخلطي السكر البني مع نشا الذرة والقرفة
أضيفي شرائح التفاح وقلبيها لتغطي جيداً
يوزع فوق القشرة ويرش بمزيج الشوفان
اخبزيها لمدة 45 دقيقة أو حتى يصبح الوجه بنياً ذهبياً
اتركيه يبرد على رف سلكي قبل فك القالب