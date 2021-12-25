“النقل” تنجز حزمة من المشاريع التنموية في منطقة حائل

حائل : البلاد

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية إنجاز مشاريعها في منطقة حائل لتعزيز الترابط الخدمي والتنموي بين مختلف محافظات ومناطق المملكة وتسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع وتمكين الخدمات اللوجستية حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في منطقة حائل 5141 كم وذلك وفق أعلى المواصفات الفنية و معايير الجودة والسلامة.

وتتميز منطقة حائل بشبكة من الطرق الحيوية، منها الطريق الدائري، وطريق حائل الجوف السريع، وطريق حائل القصيم السريع، وطريق حائل المدينة المنورة المباشر الذي جرى تدشينه مؤخرا، كما تضم المنطقة 243 جسرا نفذت وفق أجود المعايير الفنية ، و42 تقاطعاً علوياً تسهم في تسهيل الحركة المرورية والتنقل لأهالي المنطقة.

وتأتي هذه الخدمات من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن جهودها الواسعة نحو المحافظة على جودة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة الطرق بالمنطقة، وتحقيق الأهداف الطموحة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية،التي تستهدف الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، ورفع مستوى السلامة عليها.