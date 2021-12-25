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التحالف ينفذ 40 عملية ويدمر 17 آلية حوثية خلال 24 ساعة

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      25 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية أنه تم تنفيذ (40) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف، أنه تم تدمير ( 17 ) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 223) عنصراً إرهابياً.

وأضاف التحالف أنه تم تنفيذ عمليتين استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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