التحالف ينفذ 40 عملية ويدمر 17 آلية حوثية خلال 24 ساعة

البلاد : متابعات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية أنه تم تنفيذ (40) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات 24 الماضية.
🎥 #التحالف ينشر لقطات #فيديو من عمليات الاستهداف ضد #ميليشيا_الحوثي في مأرب والجوفhttps://t.co/hOwBaOeOFc pic.twitter.com/GOqfknro2A
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 25, 2021
وأوضح التحالف، أنه تم تدمير ( 17 ) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 223) عنصراً إرهابياً.
وأضاف التحالف أنه تم تنفيذ عمليتين استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.