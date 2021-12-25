التحالف ينفذ 40 عملية ويدمر 17 آلية حوثية خلال 24 ساعة

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية أنه تم تنفيذ (40) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف، أنه تم تدمير ( 17 ) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 223) عنصراً إرهابياً.

وأضاف التحالف أنه تم تنفيذ عمليتين استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.