15 وعلاً جبلياً أطلقت في منطقة السودة

أبها ـ البلاد

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع السودة للتطوير 15 وعلًا جبليًا مهددًا بالانقراض في منطقة السودة ضمن برنامج التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الحيوي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, في تنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة، وإحدى مبادرات “السودة للتطوير” لتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع التي تتميز بمواردها الطبيعية الغنيّة وبتنوعها البيئي.