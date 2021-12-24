مسؤولون وأعيان يواسون أسرة آل مظهر في وفاة المهندس حسن

جدة- خالد بن مرضاح

تلقى آل مظهر وآل بخش وآل الدهلوي وأرحامهم، التعازي في وفاة فقيدهم المهندس حسن محمد مظهر ، التي وافته المنية الاربعاء ١٨ جماد الاول ١٤٤٣هـ، وقد تمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة فجر الخميس ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد شقيق كل من: المحامي أحمد والسيدة خيرية، وزوج السيدة نادية عبدالشكور بخش.

ووالد كل من : المهندس محمد والمهندس مروان.

وقد توافد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء بمنزله بحي الروضة، شارع الامير سعود الفيصل، علماً بأن اليوم الجمعة هو ثاني أيام العزاء.