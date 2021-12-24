الأخيره

مخاطر «بوتوكس المعدة» تفوق فوائده

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      24 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

قطع استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير الدكتور أحمد الغامدي، بأن الإجراء الطبي المسمى بـ”بوتوكس المعدة” لم يثبت فاعليته في تخفيف الوزن.
وقال الغامدي إن بوتوكس المعدة، إجراء طبي غير معترف به لعلاج السمنة في المستشفيات ذات المرجعية الرسمية، مطالباً الجميع بالحذر وعدم تعريض صحتهم للخطر.
وبوتوكس المعدة هو عملية يتم إجراؤها بالمنظار لحقن عضلة المعدة بمادة البوتوكس وإصابتها بشلل مؤقت غير كامل، بينما كشف بعض الخبراء أن أضرار بوتوكس المعدة تفوق فوائده، حيث قد يصيب الشخص بالنزيف أو الحساسية أو الإمساك أو انخفاض الشهية، وأضرار صحية أخرى.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *