مخاطر «بوتوكس المعدة» تفوق فوائده

جدة – البلاد

قطع استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير الدكتور أحمد الغامدي، بأن الإجراء الطبي المسمى بـ”بوتوكس المعدة” لم يثبت فاعليته في تخفيف الوزن.

وقال الغامدي إن بوتوكس المعدة، إجراء طبي غير معترف به لعلاج السمنة في المستشفيات ذات المرجعية الرسمية، مطالباً الجميع بالحذر وعدم تعريض صحتهم للخطر.

وبوتوكس المعدة هو عملية يتم إجراؤها بالمنظار لحقن عضلة المعدة بمادة البوتوكس وإصابتها بشلل مؤقت غير كامل، بينما كشف بعض الخبراء أن أضرار بوتوكس المعدة تفوق فوائده، حيث قد يصيب الشخص بالنزيف أو الحساسية أو الإمساك أو انخفاض الشهية، وأضرار صحية أخرى.