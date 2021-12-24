مخاطر التدخين السلبي

التدخين السلبي يعني استنشاق دخان تبغ الآخرين يطلق على الدخان المنجرف من سيجارة مشتعلة بالإضافة إلى الدخان الذي ينفثه المدخن الدخان غير المباشر أو دخان التبغ البيئي

يعد التدخين غير المباشر خطرًا صحيًا خطيرًا لكل من أولئك الذين يدخنون والذين لا يدخنون

الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الآثار الصحية الخطيرة من التدخين غير المباشر.

الآثار السامة للتدخين السلبي

يميل دخان التبغ داخل الغرفة إلى التعلق في الهواء بدلاً من الانتشار

يتصاعد الدخان الساخن ، لكن دخان التبغ يبرد بسرعة ، مما يوقف ارتفاعه

بما أن الدخان أثقل من الهواء ، يبدأ الدخان في النزول.

الشخص الذي يدخن بكثرة في الداخل يخلق سحابة دخان منخفضة لا خيار أمام أصحاب المنازل الآخرين سوى التنفس.

يحتوي دخان التبغ على حوالي 7000 مادة كيميائية ، تتكون من جزيئات وغازات ، أكثر من 70 منها معروف أنها تسبب السرطان

تم تأكيد أن التدخين غير المباشر هو سبب لسرطان الرئة من قبل العديد من السلطات الصحية الرائدة.

المواد الكيميائية في الدخان غير المباشر مثل الأمونيا والكبريت والفورمالديهايد تضر العين والأنف والحنجرة والرئتين

هذه المركبات ضارة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الربو

يمكن أن يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى ظهور الأعراض أو تفاقمها.

المخاطر الصحية للتدخين السلبي – النساء الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد

عندما تتنفس المرأة الحامل أي دخان من التبغ ، يتعرض جنينها الذي لم يولد بعد للمواد الكيميائية الموجودة في الدخان أيضًا

حوالي 10٪ من النساء الأستراليات يدخن أثناء الحمل

يمكن أن يؤثر كل من التدخين والتدخين السلبي بشكل خطير على نمو الطفل.

النساء المدخنات أكثر عرضة لخطر الحمل خارج الرحم .

تشمل المخاطر الصحية للأمهات المدخنات أثناء الحمل زيادة مخاطر:

الإجهاض و الإملاص

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة

الموت المفاجئ غير المتوقع عند الرضع (SUDI) ، والذي يشمل متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) وحوادث النوم القاتلة

مضاعفات أثناء الولادة .

عندما تتعرض امرأة حامل غير مدخنة للتدخين غير المباشر في المنزل – على سبيل المثال ، إذا كان شريكها يدخن – فإن ذلك يزيد من مخاطر:

الولادة المبكرة

لا يزال ولادة

انخفاض الوزن عند الولادة.

قد تكون بعض المشكلات الصحية ناتجة عن استنشاق الأم غير المدخنين للتدخين غير المباشر ، أو تلف الحيوانات المنوية من تعاطي الأب للتبغ ، أو كليهما. وتشمل هذه:

انخفاض الخصوبة

العيوب الخلقية بما في ذلك الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق

سرطان الأطفال بما في ذلك سرطان الكبد .

المخاطر الصحية للتدخين السلبي – الأطفال

الأطفال معرضون بشكل خاص للآثار الضارة للتدخين غير المباشر

تشمل بعض المخاطر الصحية العديدة ما يلي:

التدخين السلبي هو سبب الموت المفاجئ غير المتوقع للرضع (SUDI) ، والذي يشمل متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) وحوادث النوم القاتلة.

والطفل الذي يعيش في أسرة التدخين في الأشهر ال 18 الأولى من حياتهم لديه زيادة خطر الاصابة بالعديد من الأمراض في الرئة، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية، التهاب القصيبات و الالتهاب الرئوي

كما أنهم أكثر عرضة للسعال والصفير عند التنفس والصمغ في الأذن ( التهابات الأذن الوسطى ) رئتيهم أضعف ولا تنمو إلى أقصى إمكاناتها.

يكون الطفل الذي يتعرض للتدخين غير المباشر في المنزل أكثر عرضة للإصابة بأعراض الربو وزيادة نوبات الربو واستخدام أدوية الربو في كثير من الأحيان ولفترة أطول.

الأطفال في سن المدرسة ممن يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض مثل السعال والبلغم والأزيز وضيق التنفس.

يتعرض أطفال الأشخاص الذين يدخنون لخطر متزايد للإصابة بمرض المكورات السحائية ، والذي يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في الإعاقة أو الوفاة.