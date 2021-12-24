الهيئة العامة للعقار وشركة “روشن” العقارية تُوقّعان مذكرة تفاهم

الرياض : البلاد

وقّعت الهيئة العامة للعقار مع شركة “روشن” العقارية اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور محافظ الهيئة المكلف طارق بن علي الحفظي، وتهدف إلى بحث أطر التعاون وتحقيق المستهدفات المشتركة بين الطرفين لتطوير القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ورؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.

إلى ذلك جاءت بنود المذكرة لتوحيد الجهود والتكامل لتطوير القطاع العقاري من الناحية التنظيمية، وعكسها على أرض الواقع، وبناء نموذج للعاملين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية بما يخدم المستفيدين، كما شملت المذكرة رصدَ كامل مراحل المشاريع العقارية، بدءًا بالتملُّك، وإدراجها في السجل العقاري، مروراً بمتطلبات التطوير، ووصولاً إلى مراحل تسليم الوحدة العقارية للمالك الجديد، واستدامة وإدارة الأصول والمرافق، وإيجاد الممكِّنات والحلول، التي من شأنها تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وتسهيل الأعمال في القطاع العقاري؛ لجعل القطاع حيويًا وجاذبًا للاستثمار.

مثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الأبحاث وتطوير الأنظمة الدكتور سعيد القرني، فيما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي للعمليات صباح بركات.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.