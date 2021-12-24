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الشؤون الإسلامية تُنفذ مبادرة الانتماء الوطني في منطقة مكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      24 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

ينفد معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الأحد القادم مبادرة “الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة”؛ لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحس لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وتستهدف المبادرة التي تستمر ليومين منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.

وتركز المبادرة على محاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقاءها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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