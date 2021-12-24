السجون تفتح باب القبول لرتبة جندي

الرياض ـ البلاد

أعلنت المديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل لرتبة “جندي”، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 30 ديسمبر الحالي. واشترطت على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وشددت المديرية على أن يتنـاسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر الرابط المخصص لذلك.