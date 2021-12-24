التحالف: سقوط مقذوفين حوثيين استهدفا المدنيين بنجران وجازان

البلاد : متابعات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.
وأوضح أن التقرير الأولي أفاد بإصابة مدنيين اثنين بمحاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين، إضافة لتضرر مركبة مملوكة لأحد المواطنين السعوديين.
كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.
فيما شدد على اتخاذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.