التحالف: سقوط مقذوفين حوثيين استهدفا المدنيين بنجران وجازان

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.