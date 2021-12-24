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أنشطة تساعد على إزالة ألم المفاصل

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      24 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

نصح متخصصون في العلاج الطبيعي باتباع أساليب معينة للتعايش مع التهاب المفاصل الذي يزداد سوءًا مع تقدم العمر، مبينين أنه ينقسم لنوعين: التهاب المفاصل العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، إذ يتسبب النوع الأول في تدهور الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام، أما الثاني (التهاب المفاصل الروماتويدي) فهو مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل.

واشاروا إلى أن استخدام تطبيقات اللياقة على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، يسهم في التعايش مع المرض، وكذلك الالتحاق بجلسات لياقة عن بعد، والانتظام في التمارين لتخفف آلام المفاصل وتقوية العظام وتحسين النوم والمزاج وتعزيز الطاقة، مع تقوية عضلات الفخذ، ومشاركة الأطفال ألعابهم الحركية، والمشي لفترات ليست بالقصيرة باعتبار أن المشي يُعد أحد أفضل أشكال التمارين لالتهاب المفاصل، لذلك عندما يخرج الشخص بسيارته للسوق أو أي مكان، عليه ركنها في أبعد مكان عن المدخل، للمشي بخطوات سريعة، حسب ما تسمح له مفاصله.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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