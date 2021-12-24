أنشطة تساعد على إزالة ألم المفاصل

جدة – البلاد

نصح متخصصون في العلاج الطبيعي باتباع أساليب معينة للتعايش مع التهاب المفاصل الذي يزداد سوءًا مع تقدم العمر، مبينين أنه ينقسم لنوعين: التهاب المفاصل العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، إذ يتسبب النوع الأول في تدهور الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام، أما الثاني (التهاب المفاصل الروماتويدي) فهو مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل.

واشاروا إلى أن استخدام تطبيقات اللياقة على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، يسهم في التعايش مع المرض، وكذلك الالتحاق بجلسات لياقة عن بعد، والانتظام في التمارين لتخفف آلام المفاصل وتقوية العظام وتحسين النوم والمزاج وتعزيز الطاقة، مع تقوية عضلات الفخذ، ومشاركة الأطفال ألعابهم الحركية، والمشي لفترات ليست بالقصيرة باعتبار أن المشي يُعد أحد أفضل أشكال التمارين لالتهاب المفاصل، لذلك عندما يخرج الشخص بسيارته للسوق أو أي مكان، عليه ركنها في أبعد مكان عن المدخل، للمشي بخطوات سريعة، حسب ما تسمح له مفاصله.