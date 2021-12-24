البلاد ـ جازان

يواصل برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، العديد من الإنجازات في المجالات التابعة له، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية التي تنفذ المبادرات التي تحقق أهداف الرؤية التي تم إسنادها إليه ،وأمس انطلقت ، فعاليات برنامج “أحلى وطن”، بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام بشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وهي تتضمن مسابقات متنوعة في الشطرنج وكرة السلة والكرة المتحركة وكرة القدم للأطفال ورفع الأثقال و”البلاستيشن”، إضافة إلى العديد من العروض المقدمة من الجهات المشاركة والأركان التوعوية والمسابقات الرياضية والثقافية الأخرى. وفي الصورة عدد من الاطفال وهم يتعلمون الرسم وذلك ضمن اركان الفعالية.