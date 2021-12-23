277.1 مليون إصابة بكورونا حول العالم

البلاد : وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 277.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 8.8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 277 مليونا و153 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 376 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 798 مليون جرعة.