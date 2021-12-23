سفراء يتحدثون العربية في أدبي الشرقية

الدمام – حمود الزهراني

أكد عدد من السفراء العاملين في السلك الدبلوماسي بالمملكة عن سعادتهم بإتقان اللغة العربية والتحدث بها والتغني بمفرداتها، مؤكدين خلال استعراض تجاربهم مع تعلمهم اللغة العربية في الندوة التي عقدها النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية بمناسبة العالمي العالمي للغة العربية برعاية وحضور الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب ورئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي الناقد والإعلامي محمد بن عبدالله بودي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية عبدالله الحربي.

أكدوا بأن ارتباطهم باللغة يعتبر ارتباطا وثيقا بحكم عملهم الدبلوماسي في المملكة وبعض الدول العربية فضلا عن أنها لغة القرآن واللغة التي ارتضاها الله سبحانه لخاتم الرسالات السماوية.

وشكر سفير البوسنة والهرسك محمد يوسيتش المسؤولين في نادي المنطقة الشرقية الأدبي على إتاحة الفرصة لهم ليتحدثوا عن تجربتهم وخبرتهم عن أهمية اللغة العربية، مبينا بأن ارتباطهم في بلدهم البوسنة والهرسك باللغة العربية يأتي لتسمكهم بالدين الإسلامي وبلغته العربية الخالدة لغة القرآن.

فيما قال السفير الياباني ـ فوميو إيواي شاركت في هذه الأمسية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحقاً استمتعت بوقتي في الأمسية وكنت مسروراً جداً بمشاركتي مع الإخوة السفراء في هذه الندوة والتحدث عن تجربتي في تعلم اللغة العربية وأهميتها في حياتنا الدبلوماسية.

وأشار قنصل أوزبكستان بهرام شرييوف إلى أن هذه الاحتفالية مهمة جدا تحدثنا خلالها عن أهمية اللغة العربية في العالم المعاصر وعبر عن سعادته بحضور لهذه الاحتفالية والتعرف على النادي المنطقة الشرقية الأدبي وإعجابه للحضور الجيد من الإخوة السفراء.

وقدم سفير طاجيكستان أكرم كريمي الشكر الجزيل لنادي المنطقة الشرقية الأدبي لهذه المبادرة الكريمة في إطار المشاركة مع عدد من السفراء الذين يتحدثون اللغة العربية في ندوة اليوم العالمي للغة العربية والاحتفاليات المصاحبة لها وحضور توقيع المؤلفين على كتبهم ومؤلفاتهم، مؤكدا بأنه اهتمام طاجيكستان باللغة العربية تمثل مؤخرا في ترجمة النشيد الوطني الطاجيكي للغة العربية كما عبر عن استمتاعه بسماع مشاركة الشعراء الذين شاركوا في هذه الندوة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بن عبدالله بودي أن هذه الاحتفالية التي ينظمها النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية إسهاما من النادي في دعم هذه اللغة الجميلة وكذلك معرفة الأثر الحضاري الكبير الذي تركته في شعوب العالم.

وأشار إلى اللغة العربية هي الناقل لحضارتنا ولغتنا وعاداتنا وعلومنا إلى العالم أجمع عبر هذه الفعاليات التي تنظمها النادي الأدبي بدءاً من تدشين وإزاحة الستار عن منحوتة بعنوان (حم) من عمل الفنان عصام يوسف جميل كذلك حفل توقيع كتاب لعدد لعشرة من المؤلفين من أدباء وكتاب المنطقة الشرقية.