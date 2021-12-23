رئيس اللجنة السعودية «لـلبادل».. خالد السعد لـ البلاد: لعبة عصرية تناسب كل الفئات العمرية

حاوره- هاني البشر

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة رياضية جديدة، تدعى” لعبة البادل” حيث بدأت في الانتشار السريع – ليس في السعودية فقط- بل في العالم أجمع. البادل لعبة تجمع بين ثلاث ألعاب، وهي “الاسكواش والتنس والراكت”، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما يلعبها أربعة أفراد، اثنان ضد اثنين، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج، وبه شبكة في منتصف الملعب، بالنسبة للجزء الخاص بالتنس، وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى. هذه الرياضة بدأت فى أواخر الستينيات في إسبانيا، ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى التسعينيات.

فى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الأرستقراطية، ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية. و”البادل” أكثر مرونة وسهولة من لعبتى الاسكواش والتنس، ولا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضات الشبيهة.

للتعريف أكثر بلعبة ” البادل”، ومدى انتشارها بالسعودية والخطط المستقبلية لوضعها على خارطة الألعاب الأكثر ممارسة من الجميع.. التقت ” البلاد” برئيس اللجنة السعودية للبادل خالد السعد.. فكان الحوار التالي:



• في البداية.. أعطنا نبذة عن لعبة” البادل”؟

– اللعبة جديدة وحديثة، وابتكرها شخص مكسيكي يدعى” إنريكي كوركويرا” من عشاق لعبة التنس، وبسبب عدم وجود مكان ليلعب فيه التنس، وأخذ يضرب كرة التنس بالجدار واستمتع بها لوحده، وقابل أحد أصدقائه الأرجنتينين، وأخبره كيف لعب لوحده ثم جربها مع صديقه، ليسافر هذا الصديق لإسبانيا، وبدأ بنشر اللعبة، وكان هذا عام 1969، ثم أنشئت رابطة المحترفين لهذه اللعبة 2005، وفي السعودية 2019، ووضعنا فيديو تعريفيا على حسابنا في تويتر للتعريف باللعبة وقوانينها.

• كيف دخلت لعبة “البادل” للخليج؟

– أول اتحاد عربي للبادل، سجل في الاتحاد الدولي، هو الاتحاد الإماراتي 2017، وفي قطر بدأت اللعبة 2017، لكن لم ينشأ الاتحاد لديهم إلا مؤخرا. لكن اللعبة لم تنتشر على مستوى الخليج إلا بعد بدء مزاولتها في السعودية 2019.

• هل أثر فيروس” كورونا” على انتشار اللعبة محليا؟

– بالعكس، “كوفيد 19” أثر إيجابًا على انتشار اللعبة، والناس لديها حب الاستكشاف فعندما شاهدوا هذه الملاعب الموجودة الآن في أكثر من مكان، سألوا عن هذه اللعبة وبدأوا يمارسونها.

• “البادل” تجمع بين التنس والاسكواش.. هل هذا صحيح؟

– نعم، هي مزيج بين التنس والاسكواش، فقوانينها، قوانين لعبة التنس، وطريقة اللعب اسكواش؛ باعتبار أن فيها ارتدادًا، وما يميز” البادل” أنها لعبة مشوقة يلعبها 4 أشخاص ويمارسها كل الفئات السنية.

• مشاهير كرة القدم يلعبون البادل الآن وقت فراغهم.. ما تعليقك؟

– هذا صحيح.. فزين الدين زيدان افتتح مؤخرًا أكاديمية للعبة البادل، والسويدي إبراهيموفتش لديه أكاديمية للعبة منذ 2019، والأرجنتيني ميسي ظهرت له صور وهو يلعب البادل في ملعب خاص بمنزله. والراحل مارادونا كان يمارسها قبل وفاته، ويوجد رؤساء دول وشخصيات كبيرة تمارس هذه اللعبة.



•كيف أنشئت اللجنة السعودية لـ” البادل”؟

– في البداية، كنا لجنة من لجان الاتحاد السعودي للتنس، ثم صدر قرار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل بتأسيس اللجنة السعودية للبادل، في شهر المحرم الماضي، ونحن الآن تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية.

• كيف تم اختياركم رئيسا للجنة السعودية لـ”البادل”؟

– أنا كنت نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس في الدورة الماضية، وأخذت على عاتقي حينئذ دعم لعبة البادل، عندما كانت لجنة فرعية، وأن أنشر لعبة البادل في المملكة، وقد شرفني الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة بمسؤلية لعبة البادل وأن شاء الله أكون عند حسن ظنه.

• ما هي أهدافك للعبة” البادل”؟

– لدينا أهداف نعمل بكل قوة على تحقيقها حتى عام 2030، وسوف نصل لها، بإذن الله، وهي أن يكون المودل السعودي بالبادل نموذجا يُحتذى به دوليا، ليطبق من قبل اتحادات دول أخرى، ونسعى أن يكون لدينا أبطال دوليون مصنفون على مستوى العالم، وبالفعل يوجد لاعب سعودي مصنف دوليا، ونستهدف وجود ثلاثة لاعبين سعوديين على الأقل، مصنفين ضمن أفضل مائة لاعب في العالم، وكذلك نريد أن نشرك القطاع الخاص معنا من خلال الرعاية والاستثمار.



• ماهي أبرز التحديات التي تواجهكم؟

– أبرز التحديات التي نعمل على حلها، أن يكون لدينا قاعدة بيانات للعبة البادل، ليتم تسجيل اللاعبين من خلالها، وإقامة دورات للمدربين والحكام. وقد توجهنا للأكاديميات والأندية لنشر اللعبة. ومن المعروف أن الألعاب الفردية تسجل النقاط باسم اللاعب، ويكون تحت منظومة الأكاديمية أو النادي الداعم، أو الراعي له، ويستطيع اللاعب أن يسجل كلاعب مستقل، ولكن لابد أن يكون مسجلا لدينا في اللجنة السعودية للبادل عبر عضوية رسمية.

• ما تقييمك لبطولة البادل الأولى؟

– أقمنا منذ أيام قلائل، أول بطولة رسمية للبادل في السعودية، وهي بطولة للتصنيف شملت “بطولة A” و”بطولةB ” لكي تكون أساس البطولات القادمة في 2022، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين فقط، وليس للزوار، وتمنح نقاطا للاعبين، وستقام البطولة التصنيفية الثانية في المنطقة الشرقية.

• متى تنطلق بطولة البادل النسائية؟

– ستنطلق في 2022، إن شاء الله.

• ماذا بعد البطولات التصنيفية؟

– بعد انتهاء البطولات التصنيفية، سنقيم بطولة الماستر لأفضل اللاعبين في المملكة، وستكون بطولة كبرى بجوائز كبيرة، وهدفنا من البطولات التصنيفية أن يكون لدينا لاعبون سعوديون مصنفون، يستطيعون المشاركة في البطولات القارية والعربية، وكأس العالم للبادل في 2022.

• ملاعب البادل لمن يريد أن يمارس اللعبة اين يجدها ؟

هي منتشرة في القطاع الخاص ففي الرياض توجد في جامعة الامير سلطان وفي الدرعية والعمارية وبعضالفنادق وتوجد ملاعب في موسم الرياض في منطقة البوليفارد يوجد أحد عشر ملعب منها ثلاثة مغطاهوثمانية ملاعب خارجية في منطقة السبورت زون وفي جدة يوجد ثمانية عشر صالة مغطاة ويتم انشاءعشرين ملعب أضافي ايضا وفي المنطقة الشرقية يتم تجهيز عشرين ملعب للعبة البادل سوف تدشن قريبا ويوجد بها خمسة ملاعب الان وهناك توسعة لأكاديمية مهد الرياضية بإضافة ثلاثة ملاعب للعبة وسيكونهناك ملاعب في نيوم والقدية .

• اللاعب يستأجر الملعب ؟

نعم بالساعة وقيمتها مائتان واربعين والساعة والنصف بثلاثمائة وعشرين والساعتين واربعمائة ريالوتقسم على الاربعة لاعبين وهي شاملة المضارب والكور وهناك مضارب تؤجر ايضا اذا اردت نوعية خاصةبسبب وزن المضرب وشكله هناك الدائري وهناك الدمعة البيضاوي ويختلفان بالقوة والتحكم وبسعر رمزيايضا والكور تختلف عن كور التنس بسبب ضغط الهواء .



• ملاعب البادل هل لها تصاميم خاصة ؟

نعم سوف نقيم دورة فنيين ونسقنا مع أحد الشركات العالمية المعتمدة في الاتحاد الدولي للبادل يقيموندورات للمهندسين لمسائلة جودة الملاعب وطريقة تركيب الملاعب والابعاد ثابته عشرة في عشرين والقزاز لهمواصفات ومقاييس خاصة لكي لا ينكسر .

• هل لعبة البادل ” هبة ” ؟

هناك من يدعي أن لعبة البادل هبة وهذا غير صحيح فالانتشار الموجود الان يبين حجم الشغف والدليل أنأغلب الزائرين للمملكة من اللاتينيين مثلا يحضر للمملكة ومضرابه معه في الشنطة ومن يمارس البادل لايستطيع أن يتركها .

• لماذا ؟

من مميزات اللعبة انه يوجد نطاقين بها انها تمزج روح المرح مع التنافس وتصل الاثارة بها انه يستمرالنقاش عن احداث المباراة حتى بعد انتهائها ويكون هناك تحدي لوجود خصائص الالعاب الفردية والالعابالجماعية بالبادل وللمعلومية اعلى لعبة حرق سعرات حرارية هي في البادل .

• تنصح من لم يمارسها أن يجرب أن يلعب البادل ؟

البادل لعبة عصرية واناشد جميع المستثمرين في القطاع الخاص ورجال الاعمال الدخول في الاستثمار فيهذه اللعبة لن استرجاع رأس المال سريع جدا وهي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومع جودة الحياةويمارسها جميع فئات المجتمع وجميع الاعمار وهذا يعتبر دعم لهذه اللعبة ومن يمارس لعبة البادل لنيستطيع تركها .



• كم تستهدف أن يكون لديكم لاعب مسجل حتى 2030 م ؟

نستهدف في اللجنة السعودية للبادل أن يكون لدينا نصف مليون لاعب مسجل في قاعدة البيانات حتى2030 م وسيكون هناك تسعمائة ملعب للعبة البادل في المملكة كافة .

• هل تصنف البادل انها رياضة الاثرياء ؟

نعم تصنف كذلك بالخارج بسبب المقاييس المالية مقارنه بالألعاب الاخرى ولكن ما يميزها في السعودية انهاستكون في الاندية وهي أرخص من التنس .

• حدثنا عن دورة المدربين وتواجد الاسباني رامير ؟

احضرنا افضل مدرب في العالم وهو سابقا المصنف الاول في اللعبة بالتسعينات وسبق ان درب منتخبالبرازيل في لعبة البادل وكان أنجاز بحد ذاته إقناعه بالقدوم للمملكة وان يقيم هذه الدورة ولدينا توجه بناءهيكلة جديدة يقتدى بها ولدينا كوادر سعودية نريدهم يستفيدون ويكونون مسجلين رسميا لدى اللجنةالسعودية للبادل ومرخص لممارسة المهنة في السعودية ونتائج هذا العمل سوف يظهر مع نهاية السنةالقادمة 2022 وتقدم للدورة خمسة وسبعين شخص لم نقبل منهم سوى ثلاثة وعشرين دخلوا للانضمامللدورة منهم ثلاثة سيدات سعوديات ولدى المدرب سياسة معينه وخطوط واضحة وننتظر التقرير والنتائجمنه فمن الممكن نجاح عدد قليل منهم ومنحنا شهادات حضور لا تخولهم للتدريب ولكن باقي شهاداتالنجاح لكي يكون لدينا مدرب مؤهل تخوله ان يكون مدرب بادل .

متى نشاهد المنتخب السعودي للبادل ؟

بعد نهاية البطولات التصنيفية سوف يكون لدينا لاعبين يستطيعون تمثيل المملكة في لعبة البادل ويوجدالان مفاوضات مع أحد المدربين العالميين وسيكون توقيعه معنا مفاجئة للجميع في العالم .