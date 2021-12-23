ختام بطولة المملكة للرماية على الاطباق

الرياض – هاني البشر

اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة لرماية الأطباق والتي استمرت على مدار 5 أيام بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الامير سعود بن خالد ومدير الشؤون الرياضية بالحرس الملكي عقيد وليد الدلاك ومدير الشؤون الرياضية بالجوازات مقدم عبدالعزيز الرشيدي وبمشاركة عدد (26)رامي ، وقد أدار منافسات البطولة 8 حكام

وجاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة المبتدئين على النحو التالي :

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد السهلي من الجوازات

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ عبدالله السعدان من الحرس الملكي

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ صالح الشراري من الجوازات

وجاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة المبتدئين :

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد الشنيفي من الحرس الملكي

‏‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد البقمي من الحرس الملكي

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشيباني من الحرس الملكي

كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز :

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد

و جاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز على النحو التالي :

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد

كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة الممتاز :

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فيصل الدعجاني من دوريات الأمن

‏‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ فهد المطيري من دوريات الأمن

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشريدة من الحرس الوطني

وفي ختام البطولة تم تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية⁦.