ختام بطولة المملكة للرماية على الاطباق

الرياض – هاني البشر
اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة لرماية الأطباق والتي استمرت على مدار 5 أيام بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الامير سعود بن خالد ومدير الشؤون الرياضية بالحرس الملكي عقيد وليد الدلاك ومدير الشؤون الرياضية بالجوازات مقدم عبدالعزيز الرشيدي وبمشاركة عدد (26)رامي ، وقد أدار منافسات البطولة 8 حكام
وجاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة المبتدئين على النحو التالي :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد السهلي من الجوازات
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ عبدالله السعدان من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ صالح الشراري من الجوازات
وجاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة المبتدئين :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد الشنيفي من الحرس الملكي
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد البقمي من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشيباني من الحرس الملكي
كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد
و جاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز على النحو التالي :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد
كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة الممتاز :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فيصل الدعجاني من دوريات الأمن
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ فهد المطيري من دوريات الأمن
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشريدة من الحرس الوطني
وفي ختام البطولة تم تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية.