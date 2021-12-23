الرياضة جدة تستضيف بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الأولى

جدة- خالد بن مرضاح ينظم الاتحاد السعودي للسباحة وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الأولى، التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى ٢٦ ديسمبر الحالي بمنتجع مكارم النخيل أبحر بمحافظة جدة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس أحمد بن صفوان القضماني أن هذه البطولة الدولية تنظمها المملكة لأول مرة ضمن نشاطات وبرامج الاتحاد السعودي للسباحة من منطلق أهدافه في نشر وتطوير الألعاب المائية، وضمن إستراتيجية وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية لتطوير كافة الألعاب المختلفة.

ورحب القضماني بالمنتخبات والفرق المشاركة متمنيا لهم كل التوفيق. وأضاف: إن الاتحاد السعودي للسباحة يسعى إلى المضي قدماً للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يتعلق بالألعاب المائية في المملكة بمختلف فروعها وهي السباحة والغطس وكرة الماء. من جانبه، قال المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله بن محمد اليامي، أن بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الأولى تعد من أهم البرامج التي ينفذها الاتحاد ضمن حزمة من الأنشطة والمسابقات الخاصة بالألعاب المائية، إلى جانب دعم الاتحاد للأندية الرياضية لنشر وتعزيز المشاركة في الألعاب المائية ودعم المنافسة الشريفة بين الأندية فيما يعود بالنفع على مستويات منتخب المملكة الذي يشارك بفريقين في هذا البطولة لرفع المستويات الفنية للمنتخب السعودي لكرة الماء. وأشار اليامي إلى أنه يشارك في هذه البطولة منتخبات السعودية (أ، ب) ومنتخب تونس إلى جانب نادي القادسية الكويتي.